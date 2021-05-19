Последние новости на утро 19 мая 2021: Манижа вышла в финал Евровидения – 2021

«КП» – о последних новостях на утро 19 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 19 мая 2021 года. Представляющая Россию на международном песенном конкурсе певица Манижа вышла в финал Евровидения – 2021 в Роттердаме. Наша вокалистка с песней Russian Woman («Русская женщина») выступала в первом полуфинале Евровидения под третьим номером и вышла на сцену после представителей Литвы и Словении.

Ведущие объявили победителей первого тура конкурса, который проходил на арене концертного зала Ahoy. Кроме России, в финал прошли исполнители из еще девяти стран – Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. «КП» вела прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения.

Администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» (Nord Stream AG). Об этом накануне сообщил портал Axios со ссылкой на источники, которые были проинформированы об этом решении.

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец оценил сообщение Business Insider об учениях американских «морских котиков». Известный своими «сливами» конфиденциальной информации новостной портал решил побаловать читателей чем-то вроде сенсации: издание рассказало о том, как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов считает, что курс рубля может достичь значений позапрошлого года к концу этого или началу следующего 2022 года. Правда, это случится при условии победы над пандемией коронавируса: тогда, по словам эксперта, взрывной рост российской валюте даст именно её сырьевая компонента, если не вмешается геополитика.

Около семи миллионов россиян в этом году не смогут отдохнуть за границей, поскольку их имена попали в списки невыездных из-за долгов. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), отметив, что у наших сограждан растут задолженности по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги.