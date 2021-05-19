В Госдуме назвали Украину "грехом" России

В Государственной думе назвали Украину "грехом" России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что в 90-е годы Россия допустила ошибку в отношениях с Украиной.

- Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось, — приводит слова Затулина "Говорит Москва".

Он добавил, что с начала своей независимости Украина пытается уйти от ответственности, заявляя, что Америка использует ее против России, а Россия против Америки. В конце концов Украина заставила поверить всех, что она " не состоявшееся государство", отметил Затулин.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о создании в парламенте межфракционного объединения, которое получило название "Движение против агрессии РФ". Возглавил новое движение депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Березин.