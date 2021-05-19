В США расследование против компании Трампа перевели в статус уголовного

В Соединенных Штатах расследование против компании Трампа перевели в статус уголовного Фото: REUTERS

Власти штата Нью-Йорке включили уголовные аспекты в расследование против компании Trump Organization, владельцем которой является бывший президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

- Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении этой организации более не носит исключительно административный характер, — говорится в заявлении.

Джеймс добавила, что в данный момент она вместе с прокурором округа Нью-Йорк проводит расследование "в уголовном поле".

Напомним, компанию Дональда Трампа подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов, чтобы получать кредиты.

В октябре 2020 года Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа был вызван в генпрокуратуру штата Нью-Йорк, где его допросили под присягой. В генпрокуратуре не комментируют ни суть расследования, ни суть показаний Эрика Трампа. Поводом послужили обвинения бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, рассказавшего, что в Trump Organization десятилетиями проворачивались мошеннические схемы.