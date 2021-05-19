Опрос: россияне стали меньше волноваться в 2021 году

Россияне стали меньше переживать в 2021 году Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Жители России стали меньше испытывать стресс в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Об этом гласят итоги исследования холдинга "Ромир".

- Согласно итогам измерений, более половины россиян (55%) признались в том, что в январе-феврале 2021 года испытывали стресс. На вопрос, испытывали ли респонденты стресс в 2020 году, 79% опрошенных дали положительный ответ, — приводит текст исследования РИА Новости.

При этом чаще всего опрошенных беспокоят рост цен, инфляция, низкие зарплаты, экономическая ситуация, рост безработицы. Кроме того, причинами для волнений были названы качество медуслуг, эпидемиологическая ситуация и высокая стоимость медобслуживания. Сообщается, что женщины чаще испытывают стресс, чем мужское население России.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян о том, насколько они считают себя счастливыми. 80% опрошенных ответили, что в целом чувствуют себя счастливыми, среди них полностью уверены в своём счастье 36%. Несчастными признали себя 16% опрошенных.