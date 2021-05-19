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Общество19 мая 2021 9:20

"Это ВВС такие манеры практикует?": британский журналист прервал речь Лаврова в Душанбе

Глава МИД РФ рассказывал о продуктивных переговорах с Таджикистаном
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сотрудник BBC прервал пресс-конференцию Лаврова с Душанбе

Сотрудник BBC прервал пресс-конференцию Лаврова с Душанбе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист британской телерадиовещательной компании BBC прервал речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Душанбе.

На пресс-конференции Лавров рассказывал, что провел содержательные переговоры с представителями Таджикистана. Однако речь министра прервал сотрудник ВВС, который стал устанавливать микрофоны перед Лавровым.

- Это ВВС такие манеры практикует? — улыбнулся глава МИД РФ после небольшой паузы.

На пресс-конференции Лавров рассказал, что Москва положительно оценивает сотрудничество с Душанбе в миграционной сфере. Он сообщил, что Таджикистан пообещал принять "дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в РФ необходимость соблюдать российское законодательство в этой сфере".

В декабре прошлого года сотрудник BBC спросил Владимира Путина, считает ли он, что "несет ответственность за плачевное состояние отношений РФ с США и королевством или же власти России белые и пушистые". После жесткого ответа российского лидера журналист спешно покинул зал.