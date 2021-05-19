Умер подаренный Елизавете II во время болезни мужа щенок корги

Елизавета II Фото: REUTERS

Подаренный королеве Великобритании Елизаветы II во время болезни мужа принца Филиппа, щенок корги умер, не дожив до полугода.

Как передает издание The Sun, скончался один из двух щенков, которых сын британской королевы принц Эндрю подарил ей, когда Филипп был в больнице. Отмечается, что щенки, получившие клички Фергус и Мик, стали тогда утешением для Елизаветы II, которая обожает собак.

Причина смерти пятимесячного Фергуса не сообщается. Он был назван в честь дяди британской королевы Фергуса Боуз-Лайона, который умер в сражении во время Первой мировой войны. Теперь у Елизаветы II остался только щенок Мик и старый дорги Кэнди - последний потомок первой корги королевы Сьюзан, которую той подарили на ее 18-летие.

Напомним принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, до своего векового юбилея супруг британской королевы не дожил всего два месяца. Официальной причиной смерти супруга королевы стал преклонный возраст.

Ранее сайт KP.ru публиковал биографию принца, рассказывал о его семье и личной жизни до свадьбы с королевой Елизаветой.