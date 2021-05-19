В Липецкой области идеи студентов воплощают при благоустройстве территорий и преобразованиях в институтах и колледжах

Глава Липецкой области Игорь Артамонов убежден, что органы власти должны быть инициаторами вовлечения молодёжи в развитие и благоустройство территорий. Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов считает, что органы исполнительной власти региона, городов, районов и небольших населённых пунктов должны быть инициаторами вовлечения молодёжи в развитие и благоустройство территорий. Студенты высших и средних учебных заведений - люди деятельные, инициативные. Нужно общаться с ними в социальных сетях и мессенджерах. Это позволяет оперативно узнавать о том, что реально волнует и интересует молодых людей.

«Молодежь должна больше знать о работе власти, реализации национальных и региональных проектов. Важно, чтобы студенты понимали, что будет сделано в их городе, районе, дворе, предлагали свои идеи, активнее участвовали в жизни образовательного учреждения и получали обратную связь от руководства и педагогов», - убежден Игорь Артамонов.

Также руководитель региона озабочен вопросами безопасности образовательных учреждений Липецкой области.

Игорь Артамонов поручил руководству колледжей, техникумов и вузов проверить и усилить пропускной режим, чаще проводить учебные тренировки.

«Студенты и преподаватели должны знать, что делать в случае возникновения кризисной ситуации. Если проводить учебные тренировки регулярно и довести действия до автоматизма, мы можем считать себя относительно защищенными», - уверен губернатор региона.