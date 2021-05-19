В Германии рабочие нашли туннель, ведущий к зданию местного банка

Рабочие нашли туннель, ведущий к зданию немецкого банка. Фото: nw.de/Ekkehard Wind

В немецком городе Шпенге рабочие обнаружили туннель, ведущий к зданию банка Volksbank. Об этом сообщило местное издание Der Spiegel.

Как пишет издание, 14 мая на парковке у банка просела плитка, что привлекло внимание городских служб. Предполагалось, что в этом месте прорвало трубу. Однако при устранении проблемы был обнаружен туннель длинной примерно в восемь метров и шириной около метра, который начинал из трансформаторной будки.

Представитель банка выдвинул версию, что злоумышленники хотели ограбить Volksbank 23 мая, когда банк будет закрыт для посетителей, а католики и протестанты будут отмечать Троицын день.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.

Ранее неспешное ограбление банка произошло в Париже рядом с Елисейскими полями. В банк Milleis вошли трое вооруженных людей. Они связали клиентов и сотрудников, забрали всю наличность и неторопливо обыскали банковские ячейки, забирая все ценное. Все это время на дверях висела табличка «закрыто», которую при входе повесили преступники. При этом за три часа, которые налетчики провели в здании, никто не забил тревогу.