В Архангельской области выросло строительство жилья, производство сельхозпродукции и приток инвестиций

Александр Гуцан и Александр Цыбульский обсудили реализацию национальных проектов в регионе. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/Иван Малыгин.

Архангельская область стабилизировала социально-экономическую ситуацию и справилась с последствиями пандемии COVID-19. По ряду направлений экономика региона вышла в рост, сообщил полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. Полпред президента РФ 18 мая посетил Архангельск, чтобы обсудить с губернатором Александром Цыбульским реализацию национальных проектов.

Так, рост инвестиций в основной капитал региона по итогам 2020 года составил 4,7%, а объем производства продукции предприятия АПК увеличился на 1,5%. Выросли и объемы ввода в эксплуатацию нового жилья.

- По итогам прошлого года в Архангельской области отмечается рост жилищного строительства на 9,2%, - отметил Александр Гуцан. - В первом квартале текущего положительная тенденция сохранилась, жилья введено в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали как федеральные, так и региональные меры поддержки.

По словам Александра Цыбульского, в начале пандемии региону удалось оперативно перестроиться. Благодаря этому удалось сохранить темпы реализации нацпроектов.

- Пандемия стала для нас серьезным вызовом, пришлось корректировать подходы к работе по всем направлениям. Но тем не менее нам удалось сохранить темп реализации нацпроектов и выполнить все взятые на себя социальные обязательства, - подчеркнул Цыбульский.

Губернатор и полпред Президента РФ обсудили ряд проблемных вопросов, возникающих при реализации нацпроектов. Среди них - строительство четырех детских садов, трех школ и фельдшерско-акушерского пункта, которые область не смогла ввести в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас их активно достраивают, два объекта - ФАП в селе Лена Ленского района и детский сад в Няндоме - уже сданы.

Одна из проблем, требующих системного подхода, - вопрос нехватки кадров в сельских медучреждениях. Более 30% медперсонала на селе – люди пенсионного возраста.

- Мы работаем в этом направлении, - подчеркнул губернатор. - Только за последний год привлекли 155 врачей и 207 медицинских сестер. В регионе действует программа «Земский доктор», также мы запустили программу по приобретению жилья для специалистов: только в этом году появятся 23 служебные квартиры.

Еще один острый вопрос — расселение аварийного жилья. Благодаря темпам роста строительства в прошлом году в области сдали в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. В этом году уже построили еще два дома и 16 многоэтажек сдадут до конца 2021-го.

Сейчас Архангельская область участвует в реализации 12 нацпроектов, на финансирование которых в этом году направят более 14 млрд рублей. За реализацией нацпроектов в Поморье будут следить группы общественного контроля: их создадут по распоряжению Александра Цыбульского. В группы войдут независимые эксперты, представители органов власти и активные жители.