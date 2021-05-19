Начинающие фермеры из Ленинградской области получат гранты в 5 млн рублей

Победить в грантовом конкурсе «Ленинградский фермер» может любой начинающий аграрий. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​

До 5 миллионов рублей могут получить начинающие фермеры в Ленинградской области на воплощение в жизнь своих бизнес-идей. Региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу с 19 мая начал прием заявок на грант «Ленинградский фермер». Победители получат поддержку из бюджета на развитие производства или фермерского хозяйства.

Областная программа «Ленинградский фермер» была разработана по инициативе главы региона Александра Дрозденко после того, как был завершен федеральный грантовый проект «Начинающий фермер». Губернатор предложил ввести собственные гранты для аграриев-стартаперов. На реализацию программы «Ленинградский фермер» из областного бюджета выделяется 50 миллионов рублей.

- Для развития малых форм хозяйствования в Ленинградской области разработан большой комплекс мер государственной поддержки, - рассказал председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. - Фермеры имеют доступ ко всем видам господдержки, их около сорока. Более того, часть субсидий специально предусмотрены для фермеров. К федеральным программам мы разработали свои, областные гранты: «Ленинградский гектар» и теперь - «Ленинградский фермер».

Попытать свои силы в конкурсе «Ленинградский фермер» могут все начинающие сельхозпредприниматели, занимающиеся производством или переработкой продуктов животноводства или растениеводства. Претенденты на грант должны представить комиссии свои бизнес-проекты и защитить их. Победители получат грант до 5 миллионов рублей. Эти деньги можно будет использовать на разработку проекта, покупку животных, семян, техники, оборудования, постройку необходимых производственных зданий или подключение их к инженерным сетям.

Кроме конкурса «Ленинградский фермер» в регионе реализуется грантовый проект «Ленинградский гектар». Впервые он стартовал в 2019 году. Всем желающим фермерам под развитие производства или хозяйства выделяются гектары земли, находящейся в собственности области. За два года фермерам было передано 189 гектаров земли. Победителями стали 35 аграриев. Из них 27 человек стали обладателями грантов на общую сумму в 81 миллион рублей.