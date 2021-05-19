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Здоровье19 мая 2021 10:34

Россия бесплатно предоставит Таджикистану вакцину "Спутник V"

Лавров провел переговоры со своим таджикским коллегой
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Россия бесплатно предоставит Таджикистану вакцину "Спутник V"

Россия бесплатно предоставит Таджикистану вакцину "Спутник V"

Фото: REUTERS

Москва будет на безвозмездной основе поставлять в Таджикистан российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, прошедших в минувший вторник, 18 мая,

Лавров также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос борьбы с COVID-19.

«Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины, о которых договорились наши президенты 8 мая», - сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на сегодняшний день «Спутник V» занимает второе место в мире по числу одобрений от государственных регуляторов. Российскую вакцину разрешили использовать уже в 64-х странах мира с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность препарата составляет 97,6 процента.

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