Курс биткойна 19 мая 2021 упал ниже 40 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая популярная криптовалюта продолжает терять свои позиции. В ходе торговой сессии утром в среду, 19 мая, биткоин потерял более чем 13 процентов, и его доля на криптовалютном рынке опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Согласно данным на 09:00 по московском времени, падение составило 13,5 процента за сутки, и курс первой в мире криптовалюты опустился уже до 39,3 тысячи долларов за монету.

Причиной такого резкого падения называют позицию Народного банка Китая по вопросу криптовалют. Ее обнародовали в среду, 19 мая. Китай объявил, что в стране криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства.

Напомним, ещё в декабре 2020 года курс популярной криптовалюты составлял чуть больше 20 тысяч долларов, однако 21 февраля 2021 года цена биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в 58 тысяч долларов.

Тем не менее, после достижения рекордной отметки курс биткоина начал резко терять в цене, но вскоре стоимость валюты снова пошла вверх, и 14 апреля курс впервые достиг 64 тысяч долларов. Однако уже через месяц курс криптовалюты снова начал падать.