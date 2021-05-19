В Таджикистане прорабатывают визит Путина в сентябре 2021 года

Таджикистан прорабатываtт визит Путина в сентябре 2021 года Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что официальный визит президента России Владимира Путина в страну в сентябре 2021 года прорабатывается.

- Главным пунктом в повестке двусторонних связей является подготовка и проведение официального визита президента России в Таджикистан. Правительства и ведомства двух стран уже начали работу по содержательному наполнению визита. Этому вопросу, естественно, уделим особое внимание в ходе сегодняшних переговоров, — сказал Мухриддин в начале встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он отметил, что визит президента России планируется "во второй декаде сентября" 2021 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал содержательными переговоры с представителями Таджикистана. На пресс-конференции он рассказал, что Москва положительно оценивает сотрудничество с Душанбе в миграционной сфере.