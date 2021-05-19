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Политика19 мая 2021 10:50

Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу

Решение принято единогласно
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу

Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 19 мая, Госдума единогласно проголосовала за внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

«Госдума денонсировала Договор по открытому небу. Решение принято единогласно»,- говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице нижней палаты в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 18 мая, Комитет Госдумы по международным делам в ходе заседания, состоявшегося во вторник, 18 мая, единогласно рекомендовал палате принять закон о денонсации договора. Решение также было принято единогласно.

Напомним, в конце прошлого года Вашингтон вышел из договора, после чего Москва сообщила о своем намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться США. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о денонсации договора по открытому небу.