Госдума приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 мая, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Как отмечается, принятые меры направлены на реализацию инициатив Президента России Владимира Путина, которые он озвучил в своем послании Федеральному собранию.

Как писал сайт kp.ru, одна из поправок говорит о том, что с 1 сентября 2021 года оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно устанавливается в размере 100 процентов от заработка родителей.

Согласно второй мере, с 1 июля текущего года неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно назначаются ежемесячные выплаты, размер которых составляет половина детского прожиточного минимума в регионе, что в среднем по России - 5650 рублей.

Третья поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в связи с беременностью до 12 недель и находящихся в трудной материальной ситуации. Сумма выплат в среднем должна составить 6350 рублей в месяц.