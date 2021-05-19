В России выявлено 7 920 случаев заражения коронавирусом 19 мая 2021 года

В России зафиксировали 7 920 случаев коронавируса 19 мая 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России выявили 7 920 случаев COVID-19. При этом в 15,3% случаев болезнь проходит без клинических проявлений. Таким образом, с начала пандемии было зафиксировано 4 965 676 случаев.

Лидером по заболеваемости стала Москва — 2 096 случаев. На втором месте Санкт-Петербург с 784 случаями. Затем идет Московская область (697).

Также за сутки жертвами коронавируса стали 390 россиян. С начала пандемии от инфекции умерли 116 965 человек.

Кроме того, от болезни вылечили 9 561 человека, за все время — 4 581 787 россиян.

18 мая в России выявили 8 183 новых случаев заражения COVID-19. Также за сутки вылечились 8 972 россиянина. Общее число вылечившихся составляло 4 572 226.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном интервью для kp.ru рассказала о ситуации с коронавирусом в России и обозначила примерные сроки завершения пандемии в стране.По словам руководителя ведомства, прежде всего, говоря об окончании эпидемии в РФ, нужно понимать, что есть статистические данные, согласно которым и производятся эпидемиологические расчеты.