Выступление Манижи стало самым популярным в YouTube Евровидения-2021 Фото: REUTERS

Выступление Манижи на музыкальном конкурсе Евровидение - 2021 набрало уже более миллиона просмотров на канале конкурса в YouTube.

Отметим, что это не первое достижение Манижи на Евровидении. Как писал сайт kp.ru, ранее клип российской исполнительницы на песню Russian Woman стал самым популярным на канале «Евровидения» в YouTube. Однако рекордсменом стал видеоклип российского коллектива Little Big на песню UNO.

Напомним, представляющая Россию на международном песенном конкурсе певица Манижа вышла в финал Евровидения – 2021 в Роттердаме. Она с песней Russian Woman выступала в первом полуфинале Евровидения под третьим номером и вышла на сцену после представителей Литвы и Словении.

Заключительные этапы музыкального конкурса Евровидения проходят с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.