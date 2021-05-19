МИД: Россия выйдет из Договора по открытому небу примерно в декабре

В МИД РФ рассказали, что Россия выйдет из Договора по открытому небу примерно в декабре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) примерно в декабре 2021 года.

Он отметил, что после принятия закона и его одобрения в Совфеде документ поступит на подпись к главе государства. После этого МИД РФ должен передать хранителям договора, то есть Венгрии и Канаде, ноту о выходе России из договора.

- Со дня этой ноты начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор. В случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября. Соответственно, если все пройдет, как сейчас нам представляется, Россия выйдет из договора где-то в декабре, — сказал Рябков в ходе заседания Госдумы.

Напомним, Государственная дума единогласно проголосовала за внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).