Рябков: страны-участницы ДОН не сделали ничего для возвращения в соглашение США

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто из стран-участниц Договора по открытому небу (ДОН) не воздействовал на Вашингтон для его возвращения в соглашение. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало, в Вашингтоне говорят, что они продолжают изучать ситуацию, а союзники США не делают ничего, чтобы как-то повлиять на американскую позицию», - заявил дипломат, выступая в Госдуме.

Как писал сайт kp.ru, ранее Рябков назвал шансы на сохранение Договора по открытому небу минимальными. По его словам, США и их союзники упустили очень много времени.

Напомним, в конце 2020 года США вышли из ДОН, после чего Россия сообщила о своем намерении выйти из этого соглашения из-за отсутствия гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Вашингтону. В начале мая российское правительство одобрило предложение о денонсации договора по открытому небу. Сегодня, 19 мая, Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу.