«Сбер» назвал три технологии, которые изменят будущее

Главными технологиями будущего станут облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, считает вице-президент, главный технологический директор группы "Сбер" Давид Рафаловский. Накануне технологической конференции «Сбера» SmartDev он поделился своим прогнозом развития IT-рынка и назвал инновационные тренды, которые, по его мнению, изменят мир.

- Первая технология – облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками, - рассказал Рафаловский РИА Новости.

По его словам, развитие облачной технологии в России тормозится «из-за скепсиса». Этот бизнес развивается в нашей стране очень быстро, однако пока уровень проникновения облачной технологии в экономику достаточно низок. Лишь 15-30% отечественных компаний, по различным оценкам, внедрили ее в свою работу в полном объеме.

- Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое её внедрение радикально изменит экономику, - уверен вице-президент «Сбера».

Второй технологией будущего, по его мнению, станут виртуальные ассистенты.

- Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах, - отметил Рафаловский.

Третьей технологией, которая изменит мир, он считает активное использование искусственного интеллекта.

- Она уже есть, но мы пока находимся в начале пути,- подчеркнул Рафаловский.