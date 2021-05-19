Более трети россиян откладывают часть своей зарплаты на будущее

Россияне рассказали, сколько денег откладывают с зарплаты Фото: Алена Селезнева

Социологический опрос показал, что деньги с зарплаты откладывают только 35% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

18% опрошенных сообщили, что ежемесячно им удается откладывать до 10% от своего дохода. Еще 11% откладывают на будущее 10-30% своего дохода. У 4% россиян получается переводить в накопления порядка 30-50% дохода, и только 2% могут позволить себе откладывать более половины своего дохода, передает RT.

Отвечая на вопрос, для чего они собирают накопления, 11% опрошенных сообщили, что копят на летний отпуск. 8% россиян откладывают деньги, чтобы приобрести квартиру или машину.

Еще 7% копят на смартфоны ил ноутбуки, 6% планируют приобрести бытовую технику. При этом большинство опрошенных – 61% - признались, что не планируют крупных трат в ближайшее время.

В варианте «другое» опрошенные чаще всего указывали, что откладывают деньги на дорогостоящие медицинские процедуры или лечение, а также на ремонт и строительство, передает ОТР.

Также отмечается, что большинство из тех, кто копил деньги на крупные траты, откладывал сбережения от полугода до года. А треть опрошенных сообщили, что для крупных покупок им не пришлось копить, передает телеканал «360».