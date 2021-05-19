Рябков: РФ пока не видит оснований для изменения списка недружественных стран Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва пока не видит оснований для расширения или изменения недавно принятого списка недружественных стран. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что этот список будет решительно отвечать на любые провокации.

«У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства», - приводит ТАСС слова дипломата.

При этом Рябков подчеркнул, что «любые провокационные действия» в отношении Москвы будут получать «взвешенный, соразмерный, но решительный ответ».

Замминистр также отметил, что включение стран НАТО в список недружественных для России стран будет зависеть от их поведения, указав на те государства, которые «не успокаиваются и пытаются демонстрировать собственную задиристость».

Как писал сайт kp.ru, ранее Рябков сообщил, что список недружественных стран может расширяться, но Москва не хотела этого делать.

Напомним, Россия внесла в список недружественных стран США и Чехию. В отношении обеих стран введены ограничения, в том числе на возможность принимать на работу иностранных граждан в свои посольства. В штате работников посольства Чехии теперь могут остаться только 19 российских граждан России, а в американском посольстве - ни одного.