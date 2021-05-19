Госдума приняла закон о полной ответственности СМИ за цитирование запрещенной информации

В Государственной думе приняли закон об ответственности СМИ за цитирование запрещенной информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об ответственности СМИ за цитирование запрещенной информации.

Поправки внесены в статью 57 закона "О средствах массовой информации". Сейчас пункт 6 этой статьи снимает ответственность с редакции за дословное цитирование ложной, запрещенной или порочащей информации, распространенной другим СМИ.

Новый закон же уточняет это положение. Если главного редактора цитируемого СМИ не смогут установить и привлечь к ответственности, то ответственность будет нести цитирующая редакция.

В начале марта появилась информация, что в Государственной думе предложат решения, направленные на пресечение случаев блокирования материалов российских СМИ в социальных сетях. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсировав принятие новых законов по защите цифрового суверенитета от "беспредела" Facebook, Instagram и Twitter.