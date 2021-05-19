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Общество19 мая 2021 11:52

Госдума приняла закон против утечки данных силовиков

В качестве наказания предусматривается штраф до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума приняла закон против утечки данных силовиков

Госдума приняла закон против утечки данных силовиков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 мая, Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных о силовиках и их близких родственников, полученных с использованием служебного положения.

Как писал сайт kp.ru, за разглашение сведений о должностном лице правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это сделано тем, кому эти сведения были доверены или стали известны во время несения службы, придется заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо такое правонарушение будет караться обязательными работами на срок до 480 часов. В качестве альтернативы предусматривается ограничение свободы на срок до двух лет, а также арест на срок до четырех месяцев.

Кроме того, закон также вводит ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне обманом, шантажом и принуждением.

На сегодняшний день предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, «путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом».