Госдума приняла закон против утечки данных силовиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 мая, Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы за распространение данных о силовиках и их близких родственников, полученных с использованием служебного положения.

Как писал сайт kp.ru, за разглашение сведений о должностном лице правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это сделано тем, кому эти сведения были доверены или стали известны во время несения службы, придется заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо такое правонарушение будет караться обязательными работами на срок до 480 часов. В качестве альтернативы предусматривается ограничение свободы на срок до двух лет, а также арест на срок до четырех месяцев.

Кроме того, закон также вводит ответственность за получение доступа к коммерческой или банковской тайне обманом, шантажом и принуждением.

На сегодняшний день предполагает наказание за сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, «путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом».