Аналитики назвали авианаправления, на которые больше всего весной вырос спрос

Названы авианаправления, на которые больше всего вырос спрос Фото: Иван ВИСЛОВ

Весной этого года больше всего вырос спрос на поездки из Москвы в Горно-Алтайск. Об этом сообщили аналитики сервиса Туту.ру. По данным специалистов, число бронирований по этому направлению увеличилось в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом средний чек по этому направлению в оба конца сократился почти в два раза – с 26,2 до 13,8 тысяч рублей, передает RT.

На втором месте по росту спроса оказалось направление Санкт-Петербург — Саратов. Количество бронирований здесь увеличилось в шесть раз, а средний чек на билеты в оба конца сократился на 39% — с 14,5 до 8,8 тысячи рублей.

На третьем месте рейтинга расположилось направление Симферополь — Минеральные Воды. Количество бронирований увеличилось более чем в пять раз, а средний чек на билеты упал с 8,4 до 6,4 тысячи рублей туда-обратно.

В список направлений с возросшей за год популярностью вошли также Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород, Москва — Геленджик, Симферополь — Нижний Новгород, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что самый бюджетный недельный тур на море в России можно купить за 23 тысячи рублей. В эту сумму входит не только перелет и проживание, но и питание, передает Москва 24.