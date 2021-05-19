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Общество19 мая 2021 12:00

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов

Штраф для должностных лиц будет в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов

Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который вводит штрафы в размере до полумиллиона рублей для банков за угрозы при взыскании долгов, а также привлекать к ответственности сами кредитные организации.

Документ предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 200 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических лиц штраф за угрозы при взыскании долгов составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, закон запрещает оказывать на должника психологическое давление, а также использовать выражения и совершать действия, которые как-либо «унижают его честь и достоинство». Кроме того, под запрет попадает раскрытие сведения о должнике, а также о просроченной задолженности. На сегодняшний день максимальная сумма штрафа для должностных лиц составляет 100 тысяч рублей, для юридических - 200 тысяч рублей.