Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся самый большой айсберг. Фото: ESA

Самый большой в мире айсберг А-76 откололся от западной части шельфового ледника Ронне, который расположен в море Уэдделла в Антарктиде. Об этом гласят данные европейского спутника.

Размер айсберга составляет 4320 квадратных метров, что превышает площадь испанского острова Мальорка (3640 квадратных метров). Льдину заметила Британская антарктическая служба, его снимки удалось получить Национальному ледовому центру Соединенных Штатов Америки.

В феврале текущего года британская арктическая служба сообщила, что от шлейфа Антарктиды откололся огромный айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Размеры глыбы льда можно сравнить с территорией всего Санкт-Петербурга. Сообщается, что айсберг откололся от шельфового ледника Брант. На нем располагается исследовательская станция Великобритании Halley.