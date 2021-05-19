МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 19 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие часы в Москве ожидается сильный, порывистый ветер до 18 м/с. Такое предупреждение сделал в МЧС России.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 20 часов 18 мая в Московской области ожидается ветер порывами 13-18 м/с», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Спасатели напоминают жителям и гостям столицы, что в такую погоду необходимо значительно снизить скорость движения на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, отмечают, что во время такой погоды не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.

Напомним, в последние дни в столице наблюдается сильные порывистые ветра. Днем ранее МЧС также предупредило москвичей о сильном. В минувший вторник, 18 мая, ветер порывами до 18 м/с также сохранялся примерно до 20:00.