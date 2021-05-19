Медведев: правовая система России выдержала стресс-тест пандемии

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская правовая система выдержала стресс-тест пандемии коронавируса. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев, отметив, что гибкое регулирование позволило избежать катастрофических последствий.

«Не могу не подчеркнуть, что и право выдержало стресс-тест пандемии … Гибкое и своевременное регулирование позволило предотвратить катастрофические последствия», - заявил он, отметив, что удалось сохранить миллионы жизней, а также поддержать экономику в чрезвычайной ситуации.

По его словам, апокалиптические предсказания о последствиях распространения коронавирусной инфекции, которые выдвигались год назад, не сбылись, и жизнь уже возвращается в нормальное русло.

«Мы - надеюсь, во всяком случае … Те апокалиптические предсказания и сценарии, которые год назад выдвигались - я помню все эти дискуссии - они, к счастью, не сбылись», - сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».