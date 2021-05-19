Две трети россиян выступили за отмену ЕГЭ

68% россиян выступают за отмену ЕГЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти 70% россиян признались, что отрицательно относятся к ЕГЭ и считают, что такую форму экзаменов нужно отменить. При этом тех. кто относится к ЕГЭ положительно в России только 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

«16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. ЕГЭ также называли социальным лифтом для талантливых абитуриентов из провинции», — цитирует аналитиков RT.

Опрос родителей одиннадцатиклассников также зафиксировал снижение числа сторонников ЕГЭ. Если в 2011 году к такому экзамену хорошо относились 26% родителей выпускников, то теперь эта доля сократилась до 15%.

Как выяснилось, больше всего сторонников у ЕГЭ среди молодежи до 24 лет (30%). А вот россияне в возрасте от 35 лет и старше чаще остальных высказывались против такой формы экзаменов, передает телеканал «360».

Напомним, ранее отменить ЕГЭ предложил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой. Политик отметил, что система тестов вынуждает школьников заучивать информацию, а не обдумывать и анализировать ее, передает «Свободная пресса».