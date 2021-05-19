Финансист назвала пять валют, которые приумножат сбережения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В чем хранить сбережения, чтобы не потерять их? Этот вопрос мучает каждого, кто задумывается о накоплениях.

Финансисты и эксперты никогда не советуют держать сбережения в одной конкретной валюте или одном активе.

Представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко дала совет, как грамотно сформировать портфель для накоплений.

Основная задача инвестора - сохранить и приумножить. Вторая цель реализуется за счет соотношения скора и риска. Нужно ответить для себя: на какой срок размещаются средства и чем можно рискнуть. Высокая доходность - это всегда высокий риск.

Оптимально хранить сбережения в трех - пяти разных валютах: доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и китайский юань.

При этом сумма должна быть внушительной, чтобы распределить ее в таком порядке.

- Можно рассмотреть возможность включения в список и некоторых криптовалют, таких как биткоин, эфир. Но инвестор должен быть готов к серьезному риску, - отмечает Максименков в беседе с NEWS.ru.

Тем временем, реальные располагаемые доходы россиян в период пандемии коронавирусу рухнули до рекордно низкого уровня и достигли минимума с начала десятых годов. На финансовом состоянии семей сказываются последствия коронакризиса. Многие в сложный период лишились части дохода, сообщает сайт Свободная пресса.

Ранее финансисты рассказали, что вместо вложений средств только в одну валюту, лучше всего сформировать валютный портфель и совершать операции пару раз в год. В таком случае выгода будет наиболее ощутимой.