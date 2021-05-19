Пушков: Договор об открытом небе был похоронен Вашингтоном

Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Договор об открытом небе (ДОН) был обречен. Так прокомментировал денонсацию соглашения Государственной думой сенатор Алексей Пушков, отметив, что ДОН был похоронен Вашингтоном.

Пушков заявил, что распаду соглашения способствовала «удивительная пассивность» европейских союзников Вашингтона, отметив, что страны Запад ведут против России новую холодную войну

«Запад ведет против России новую холодную войну, от доверия не осталось и воспоминания, и договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном», - написал сенатор в своем Telegram.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, США и их союзники упустили очень много времени, а также отметил, что никто из стран-участниц ДОН не воздействовал на Вашингтон для его возвращения в соглашение.

Напомним, в конце 2020 года США вышли из ДОН, после чего Россия заявила о своем намерении выйти из этого соглашения из-за отсутствия гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Штатам. Сегодня, 19 мая, Госдума проголосовала за выход России из Договора по открытому небу.