Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле: "Я нажму на газ"

Джо Байден в шутку пригрозил задавить репортера за вопрос об Израиле Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время визита на сборочный завод Ford в штате Мичиган в шутку пригрозил задавить репортера за вопрос об израильско-палестинском конфликте. Об этом сообщает телеканал CNN.

Журналистка спросила американского лидера, сможет ли узнать у него мнение о ситуации в Израиле, пока тот "не уехал".

- Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ, — сказал Байден.

После этого он подчеркнул, что это шутка.

Ранее появилась информация, что президент США Джо Байден на пресс-конференции использовал "шпаргалки" с именами журналистов и ключевыми тезисами по главным темам. В руках Байдена была замечена карточка с надписью "Инфраструктура", в которой стоит пометка, что США сейчас занимают 13-е место в мире по качеству объектов, тогда как в 2002 году страна была на пятом месте.