«Хабаровск – зеркальное отражение Москвы»: Михаил Дегтярев на форуме ProДФО

«Хабаровск готов к проведению любого международного мероприятия» - Михаил Дегтярев. Фото: Александр Янышев

Сегодня, 19 мая, на форуме ProДФО в Хабаровском крае Михаил Дегтярев обсудил актуальные вопросы в развитии региона. Внимание уделили вопросу оттока молодого населения из Хабаровского края. Обращаясь к врио губернатора, журналисты сравнили Москву с пылесосом, который высасывает молодые кадры из регионов.

- Москва, вы сказали, является пылесосом мозгов, технологий и денег. Да, это так. Но является ли Хабаровск зеркальным отражением Москвы? Да, является. Мы тоже сегодня являемся пылесосом. Пока слабеньким, но скоро он будет хорошо работать для талантливой молодежи, технологий и денег. И в этом, лично я, вижу миссию для края и Хабаровска - всосать в себя лучшие мозги, технологии и деньги всего макрорегиона. И мы это обязательно сделаем, - объяснил Михаил Дегтярев.

Кроме того, Михаил Дегтярев отметил, что у региона большие перспективы.

- Мы, например, готовы провести ВЭФ. Хабаровский край сегодня полностью отвечает всем требованиям по проведению любого международного мероприятия с любым уровнем участников, - сказал Михаил Дегтярев.