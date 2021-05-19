В Кремле возобновят церемонии развода пеших и конных караулов

Церемонии развода караулов возобновятся в Кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральная служба охраны (ФСО) возобновит церемонии развода пеших и конных караулов в Кремле. Первая такая церемония пройдет 29 мая 2021 года.

- 29 мая 2021 года в Московском Кремле возобновляется проведение церемоний развода пеших и конных караулов Президентского полка, — цитирует сообщение службы ТАСС.

В ФСО уточнили, что церемония будет традиционно проводиться на Соборной площади Московского Кремля с мая по сентябрь по субботам в 12:00.

В 2020 году церемония не проводилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В 2016 году впервые в истории в церемонии на Соборной площади Кремля принимала участие женщина. Это кавалерист-инструктор полка лейтенант Ирина Мамаева. Кроме того, во время развода пеших и конных караулов оркестр исполнил новый марш под названием "Верность. Честь. Долг". Также звучал и девиз Президентского полка. Марш написал дирижер оркестра Евгений Никитин.