Минюст России предложил создать реестр должников по алиментам Фото: Анастасия ОСИПОВА

В России могут создать специальный реестр должников по алиментам. Об этом сообщил на заседании Совета Федерации министр юстиции Константин Чуйченко.

Как уточнил глава ведомства, уже рассматривается возможность установления уголовной и административной ответственности россиян при неполной оплате алиментов. По его словам, на сегодняшний день этой лазейкой в законодательстве часто пользуются для того, чтобы не платить всю сумму алиментов.

Чуйченко также сообщил о наличии других предложений, которые ведомство будет прорабатывать совместно с Советом Федерации, а также с общественностью и партиями.

«Предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты. Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника», - отметил он.

В пресс-службе министерства сообщили, что должников могут обязать отчитываться о доходах и использовании имущества.