Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 19 мая, Совет Федерации одобрил закон о новых мерах по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Документ поступает на подпись главе государства.

Как писал сайт kp.ru, Госдума приняла закон в третьем окончательном чтении сегодня, 19 мая. Согласно документу, с 1 сентября текущего года больничный по уходу за ребенком до восьми лет включительно будет в размере 100 процентов среднего заработка.

Вторая мера предусматривает, что с 1 июля неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет назначат ежемесячные выплаты в 50 процентов детского прожиточного минимума в регионе, что в среднем по стране составляет 5650 рублей.

Кроме того, с 1 июля женщинам, вставшим на учет с беременностью до 12 недель, назначат пособие в 50 процентов прожиточного минимума

Принятые меры направлены на реализацию инициатив президента России, озвученных в послании Федеральному собранию.