Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разобраться в проблеме переселенцев из зон затопления

Губернатор Василий Орлов поручил обратить внимание на людей, которые после паводка получили выплаты на новое жилье, но продолжают жить в зонах затопления. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Приамурья Василий Орлов поручил разобраться с вопросом переселения пострадавших от наводнения людей. После паводка 2019 года все жильцы затопленных домов получили от государства выплаты на приобретение нового жилья, однако некоторые амурчане так и продолжают жить в старых домах. Глава региона обратил на это внимание глав муниципалитетов и попросил довести до сведения людей, что рано или поздно их дома снова затопит.

- Главам поселений на местах нужно объяснить людям, что никто повторно им деньги на приобретение жилья выплачивать не будет, даже если пострадавшие дома снова затопит. А это случится рано или поздно, поскольку жилье находится в зонах затопления. В первую очередь это касается двух районов - Мазановского и Селемджинского, - отметил Василий Орлов 19 мая в ходе заседания Правительства области.

После масштабного паводка 2019 года в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Подтопленными оказались 948 домов. Из них 327 признали подлежащими сносу, еще 621 дом требовал капитального ремонта. Все пострадавшие от паводка люди получили средства на покупку нового жилья и переселение в безопасные районы.

Однако некоторые сельчане так и продолжают жить в затопленных домах. В нескольких случаях люди купили на выплаты от государства новое жилье, но уже успели его перепродать. Глава Селемджинского района Мухамед Беков привел в пример 70-летнюю жительницу села Норска. На полученную от правительства региона выплату она купила квартиру в городе Свободном, но потом продала ее. Сейчас старушка продолжает жить в своем подлежащем сносу доме, и неизвестно, что с ней будет, если вода снова придет в село.

- После паводка 2019 года только в Норске 42 местных жителя, получивших выплаты на новое жильё,до сих пор проживают в подтопленных и непригодных домах, несмотря на данные ими обязательства об отчуждении такого жилья в муниципальную собственность, - рассказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко. - Это практически треть получателей выплат в данном селе. На сегодняшний день идет уточнение количества таких людей в других населенных пунктах области, затем будет проводиться работа по их принудительному выселению в судебном порядке.