Глава Роспотребнадзора рассчитывает, что 60% россиян привьют от коронавируса к осени

Анна Попова рассчитывает, что 60% россиян привьют от коронавируса к осени Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассчитывает, что к осени 2021 года от коронавируса вакцинируют 60% россиян. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

Она напомнила, что массового заражения гриппом удалось избежать, так как было привито 60% совокупного населения России.

- Если нам удастся как можно раньше, а это должно случиться, я абсолютно верю в желание наших россиян сохранить здоровья, проявить заботу о себе... Так вот - как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно, — приводит слова Поповой KP.Ru.

Хочется верить, что такие показатели будут достигнуты к осени 2021 года, добавила глава Роспотребнадзора.

Напомним, Анна Попова дала интервью "Комсомольской правде", где рассказала о борьбе с коронавирусом, ходе вакцинации населения и о мониторинге ситуации с инфекцией в стране.