В Белоруссии разбился военный самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 разбился в Барановичах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Экипаж до последнего уводил воздушное судно от жилых домов. В последний момент летчики катапультировались, однако оба погибли

"Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", - говорится в заявлении.

Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидировали МЧС.

Напомним, в конце апреля в Бразилии разбился легкий реактивный самолет Learjet 35. Все произошло в бразильском штате Минас-Жерайс на юго-востоке. В результате трагедии один человек погиб, двое пострадали. Восьмиместное воздушное судно 1976 года выпуска, на борту которого находилось два пилота и пассажир, при посадке в аэропорту Пампулья съехало с посадочной полосы и врезалось в дерево.