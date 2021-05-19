Кремль не исключил, что Путин выступит на съезде "Единой России" в 2021 году

Дмитрий Песков не исключил, что Путин выступит на съезде "Единой России" Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент России Владимир Путин всегда выступает на съезде партии "Единая Россия", поэтому, скорее всего, выступит и в этот раз.

- Вы знаете, что еще официально не был анонсирован этот съезд, но съезд, безусловно, состоится, насколько я понимаю, и традиционно, конечно, президент на нем выступает. Поэтому можно предположить, что и на этом съезде он выступит, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что какая-то конкретика появится только после объявление о проведении съезда.

В 2019 году выступая на пленарном заседании съезда "Единой России", российский президент Владимир Путин заявил, что статус правящей партии заключается в том, чтобы служить народу. Глава государства пояснил, что суть "служения" является будущим "наших граждан, наших детей, которые уже родились и ещё будут рождены".