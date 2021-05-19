Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания 2021 года

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания Федеральному собранию 2021 года. Об этом российский лидер сообщил сам, открывая совещание по реализации отдельных положений послания.

«Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания», - заявил глава государства.

Путин отметил, что 2 мая был утвержден перечень поручений по итогам его послания, таким образом все высказанные российским лидером инициативы обрели форму задач, а также были определены сроки и ответственные исполнители.

Глава государства заявил, что послание готовилось не с чистого листа, а ему предшествовала большая подготовительная работа, в которой принял участие правительство, администрация президента, а также парламентских фракций. «Значительная часть предложений поступила и от партии "Единая Россия"», - сообщил он, попросив депутатов рассказать о том, как продвигаются новые инициативы.

Российский лидер добавил, что все задачи, поставленные в послании, «должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают граждане».