Жара спровоцировала двукратный рост продаж кондиционеров в России

Из-за аномальной жары в мае 2021 россияне начали скупать вентиляторы, кондиционеры и жалюзи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наступление в мае высоких температур в России вызвало повышенный спрос на вентиляторы, кондиционеры и другие средства борьбы с жарой.

Продажи вентиляторов в России выросли в мае в полтора раза, кондиционеров – в два раза по сравнению с маем 2020 года, сообщает сервис Notion со ссылкой на исследование AliExpress. Наиболее популярны у россиян портативные модели.

Как отмечается в исследовании, среди вентиляторов жители России чаще всего выбирают USB-модели с низким уровнем шума. Средняя цена такого вентилятора – около 900 рублей. Мини-кондиционеры с системой увлажнения воздуха, работающие от USB, стоят в среднем 970 рублей, говорится в сообщении.

Аномально высокие температуры увеличили спрос и на такие товары, как плиссированные жалюзи и рулонные шторы: за них россияне готовы отдать от 300 до 2,5 тысяч рублей. Также жара повысила в более чем 1,7 раза продажи морожениц: среди них особым спросом пользуются модели объемом 1,5 литра и формы для фруктового льда. Уточняется, что автоматические мороженицы стоят до 10 тысяч рублей, форма обойдется в десятки раз дешевле – в среднем их цена составляет чуть более 90 рублей.

Кроме того, эксперты отмечают повышенный спрос на сифоны для приготовления газировки. Эти устройства продаются в мае в 2,4 раза чаще, чем в мае прошлого года, а их средняя цена – 2,4 тысячи рублей.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал "красную жару" в Северном полушарии в мае и июле 2021 года.

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