Песков назвал две главные темы для возможной встречи Путина и Байдена

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то российская сторона планирует обсуждать две темы: вопросы стратегической стабильности и проблематика двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, отвечая на вопрос, будет ли президент России обсуждать с американским коллегой его негативных высказываниях, Песков заявил, что «этот инцидент не главное».

«Вы знаете, наверное, этот инцидент - это не главное. Все-таки речь идет о стратстабильности - это волнует весь мир, касается всего мира. И наших двухсторонних отношений. Вот это вот главные темы, которые на повестке дня», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора президент США предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что Вашингтон предложил провести саммит двух лидеров в одной из европейских стран этим летом. Накануне Кремль призвал «не гадать» о месте возможного саммита.