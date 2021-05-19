В Минсельхозе не ожидают скачка цен или дефицита мороженого и сыров из-за маркировки

Минсельхоз РФ не ожидают скачка цен или дефицита мороженого и сыров из-за маркировки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита на мороженое и сыры из-за вступления в силу требования об обязательной маркировке 1 июня 2021 года.

До этого СМИ писали, что почти 40% производителей могут не успеть поставить маркировку к 1 июня из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования.

- Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке. Запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения, — гласит сообщение ведомства.

Также сообщается, что российские производители сообщили о готовности поставлять маркированную продукцию с 1 июня.

Ранее Минсельхоз России назвал ситуацию на рынке сахара в стране стабильной, отметив, что ожидаемое производство продукта в этом году удовлетворит потребности внутреннего рынка. Способствовать стабилизации цен на сахар будет квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой. Оно составило 15% по сравнению с прошлым годом.