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В мире19 мая 2021 14:09

Будущие члены экипажа Crew Dragon отработали полет в невесомости

Первые космические туристы, которым предстоит полет на Международную космическую станцию на космическом корабле Илона Маска, начали тренировки
Абдулла ШАКИРОВ
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Компания Axiom Space готовит к полету экипаж первых космических туристов.

Компания Axiom Space готовит к полету экипаж первых космических туристов.

Фото: REUTERS

Видео с туристами, отрабатывающими полет в невесомости, показала в своем Twitter американская компания Axiom Space, готовящая к полету экипаж первых космических туристов.

В ноябре 2020 года Axiom Space подписала первые контракты с космическими туристами. Экипаж из четырех человек отправится на МКС на борту космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Среди туристов будет только один профессиональный астронавт. Напомним, что ранее полеты на МКС совершались российскими кораблями «Союз».

Ранее сообщалось, что космонавт-испытатель Сергей Корсаков готовится стать первым российским космонавтом на Crew Dragon.