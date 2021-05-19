Владимир Путин заявил о проблемах в реализации программы детского туристического кешбэка Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил о наличии проблем в реализации программы детского туристического кешбэка. Заявление было сделано на совещании по реализации отдельных посланий главы государства Федеральному собранию.

- В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей - финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки, — сказал Путин.

Он добавил, что хотел бы обсудить эти тему подробнее, так как уже видит "проблемы" в реализации задачи.

В конце марта Владимир Путин предложил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов. Также глава государства считает, что кешбэк должен работать круглогодично. Он сообщил, что в летнее время, когда школьники и студенты отдыхают, эта программа не действует. Российский лидер предложил продлить действие кешбэка хотя бы для этой категории.