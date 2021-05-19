Захарова рассказала, ругает ли Лавров сотрудников МИД РФ

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, ругает ли глава ведомства Сергей Лавров своих подчиненных.

На своей странице в Facebook дипломат опубликовала видео, на котором можно увидеть кадры с пресс-конференции, состоявшейся в среду, 19 мая, в Душанбе, журналист ненадлежащим образом повел себя во время выступления Лаврова.

Как писал сайт kp.ru, глава российского внешнеполитического ведомства начал свое выступление со слов «мы провели очень содержательные переговоры», когда к трибуне подбежал корреспондент с микрофонами BBC и «Радио свобода»* и, прервав заявление министра, начал устанавливать свои микрофоны на столе.

«Это BBC такие манеры практикует?» - улыбнулся тогда глава МИД РФ после небольшой паузы, и продолжил свою речь.

Комментируя видео, Захарова отметила тот самый взгляд Лаврова, запечатленный на видео.

«Какой взгляд … После того, как Сергей Викторович вот так молча посмотрит, понимаешь, что лучше бы ругал», - написала дипломат.

* СМИ, выполняющее функции иноагента