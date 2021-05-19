Жириновский предложил провести встречу Путина с Байденом в Ново-Огарево

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести встречу лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джозефа Байдена в резиденции российского президента в Ново-Огарево. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести встречу лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джозефа Байдена в резиденции российского президента в Ново-Огарево.

«Не нужно проводить встречу с Байденом в Женеве. Пусть в Москву летит, в Ново-Огарево, заодно посмотрит красоты Подмосковья!», – написал политик в своем Telegram-канале.

Накануне Госдепартамент США сообщил, что встреча Путина и Байдена может состояться в предстоящие недели. Ранее в ходе состоявшегося телефонного разговора президент США предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что Вашингтон предложил провести саммит двух лидеров в одной из европейских стран этим летом.

Как писал сайт kp.ru, 18 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на сегодняшний день нет «никакой ясности» о времени и месте проведения встреч американского и российского лидеров. Кремль призвал «не гадать» о месте возможного саммита.