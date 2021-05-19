Владимиру Путину предложили перенести перепись населения на октябрь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил российскому лидеру Владимиру Путину перенести перепись на октябрь.

- В июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную Думу, по времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года. Но, как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение, — сказал Турчак.

Он отметил, что в регионах переписчиками и сотрудниками ИК выступают одни и те же люди, поэтому предложил перенести перепись на октябрь. Турчак добавил, что к этому времени выборы пройдут, а россияне смогут вдумчиво ответить на все важные для переписи вопросы.

Российский лидер ответил, что инициатива будет обязательно рассмотрена.

Напомним, 1 октября 2020 года началась всероссийская перепись населения в труднодоступных регионах страны. К числу труднодоступных регионов России относятся отдельные районы Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири, а также северные районы. Всего такими регионами признаны 26 территорий.